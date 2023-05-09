لم يتعلم درس محمد صلاح .. رودري يخالف بيب جوارديولا بشأن الانتقام من ريال مدريد

نجم مانشستر سيتي مصمم على الانتقام من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا..

يبدو أن الإسباني رودري لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لم يتعلم من درس المصري محمد صلاح نجم ليفربول عندما أكد أن الانتقام هو دافع فريقه الأول في مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

مانشستر سيتي يحل ضيفًا على ريال مدريد مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، في تكرار لمواجهة الدور نفسه من النسخة الماضية في البطولة، والتي انتهت بتفوق النادي الملكي بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

رودري ظهر مساء الإثنين خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة، حيث تحدث عن رغبة فريقه في الفوز للانتقام مما حدث الموسم الماضي، والسيناريو الغريب الذي أدى إلى إقصاء مانشستر سيتي.

وقال رودري في تصريحاته: "كرة القدم تمنحك دائمًا فرصًا للانتقام، يمكن التعلم من التجارب السابقة دائمًا، لقد قدمنا أداءً جيدًا هذا العام وأعتقد أننا وصلنا إلى أفضل لحظة للفريق، نحاول التعلم ومعرفة ما يمكننا القيام به بشكل أفضل".

وأضاف: "نحن نحترم ريال مدريد كثيرًا، لأنه ملك هذه البطولة، لكننا لا نخاف من أي شيء، هناك مباراة إياب أيضًا، ولن يتم تحديد أي شيء في المباراة الأولى".

وعن مواجهة الموسم الماضي، قال رودري في ختام حديثه: "هذه هي كرة القدم، أعتقد أننا لعبنا 180 دقيقة رائعة، لكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك كافيًا، يمكن أن تخسر كل شيء في خمس دقائق، لقد تعلمنا وأنا لا أحب الحديث عن الماضي، وأعتقد أن الكثير من الأشياء تغيرت، والآن نحن هنا لمواصلة القتال".

تعليق رودري عن الانتقام من ريال مدريد يأتي مغايرًا لرأي مديره الفني بيب جوارديولا، عندما أكد أن فكرة الانتقام من النادي الملكي لا تخطر في باله، وأن فريقه أمام فرصة جديدة في دوري أبطال أوروبا.