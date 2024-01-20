"لم يتصرف جيدًا مع جريزمان".. أنشيلوتي يلوم لاعب ريال مدريد ويخشى هذا الفخ

"اخترت حارس المرمى ولن أكشف اسمه"

وصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مواجهة ألميريا، المقررة غدا الأحد، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني بأنها "مباراة مفخخة"، نظرًا لأن المنافس يحتل مركزًا لا يعبر عن مستواه الحقيقي وخصوصًا أمام الفريق الكبيرة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة ألميريا: "نحن نركز على مباراة الغد. ألميريا لديه ست نقاط، لكنهم استحقوا الفوز على جيرونا، وانتهى الأمر بأتلتيكو بطلب المزيد من الوقت، وفي برشلونة تمكنوا من التعادل. إنهم فريق استحق المزيد وهو كذلك على قيد الحياة."

وعلق المدرب الإيطالي على الانتقادات الموجهة له بعد وداع الفريق كأس الملك بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد، قائلًا: "أنا لا أعلق أبدا، أستمع فقط. ديناميكية الفريق جيدة. الفريق يلعب بشكل جيد وسنستمر على هذا النحو. الآن لدينا أسبوعان للعمل قبل دوري أبطال أوروبا وهذا يناسبنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف كارلو: "التعلم من الهزائم؟ أحاول أن أكون موضوعيًا قدر الإمكان. لقد تحسننا منذ الهزيمة في الدوري أمام أتلتيكو. مباراة الكأس، بالنسبة لي، كانت جيدة جدًا رغم أنها لم تنته النهاية السعيدة".

وتابع: "مستوى تشواميني؟ لقد ظهر بشكل مميز في نهائي كأس السوبر أمام برشلونة، ربما كانت المباراة الأفضل له حتى الآن مع ريال مدريد، في لقاء الكأس لم يلعب منذ البداية، لكن كان يمكنه أن يتصرف بشكل أفضل في لقطة جريزمان".

ورفض أنشيلوتي الكشف عن اسم حارس الريال في مباراة الريال، مكتفيًا بالتعليق: "ليس هناك نقاش داخلي. اخترت حارس المرمى وهذا كل شيء"، فيما رفض الحديث بشكل موسع عندما سئل عن قضية نيجريرا، قائلًا: "أنا أثق في نظام التحكيم. ما حدث قيد التحقيق وعلينا أن ننتظر".