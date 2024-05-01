لم يتحل بالذكاء.. توخيل يلوم نجم بايرن ميونخ "الجشع"

تسبب في هدفي ريال مدريد!

بدا توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، محبطًا للغاية بعد تعادل فريقه أمام ريال مدريد (2-2) على ملعب أليانز أرينا، أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "بدأنا بصورة جيدة للغاية، وكان يتوجب أن نتقدم، لكننا لم نواصل الالتزام بالخطة، ولا أعرف السبب وراء ذلك، ثم استقبلنا هدفًا وصارت الأمور أصعب في الشوط الأول".

وأضاف: "تحسنا في الشوط الثاني وعدلنا بعض المراكز، وتقدمنا بهدفين، إلى جانب فرص أخرى، كان يجب أن نسجل الهدف الثالث، وبعدها فعل الريال ما يفعله مع الجميع، سجلوا هدفين من فرصتين، هدفنا الآن تحقيق الانتصار في مدريد والذهاب إلى ويمبلي (النهائي)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبدى توخيل استياءه من أداء مدافعه كيم مين جاي: "كان جشعًا.. لم يكن عليه التقدم بتلك الصورة في الهدف الأول، ترك المهاجم حرًا وهذا غير ممكن، وفي الهدف الثاني أخطأ وترك لمساحة للاعب ريال مدريد للدخول للعمق، وعندما ترتكب خطأ في التمركز عليك على أقل تقدير الثبات على قدميك، لم يتحل بالذكاء".

انضم كيم إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي من نابولي مقابل 50 مليون يورو، لكنه لم يقدم المستوى المأمول، علمًا بأنه دخل التشكيل الأساسي أمام ريال مدريد بعد استبعاد ماتيس دي ليخت بسبب الإصابة.