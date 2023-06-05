لم يتحقق منذ 81 عامًا .. برشلونة يحطم رقمًا مذهلًا في الدوري الإسباني!

برشلونة حقق العديد من الأرقام القياسية الرائعة في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني..

فوز نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 منح النادي الكتالوني أكثر من رقم قياسي مميز في تاريخ المسابقة.

ومن بين الأرقام المذهلة التي حققها برشلونة في الموسم المنقضي، أنه أصبح رابع فريق في التاريخ يحقق لقب الدوري الإسباني دون تسجيل أي ركلة جزاء.

برشلونة هو أول فريق لا يسجل ركلة جزاء في موسم كامل من الدوري الإسباني منذ 81 عامًا، وتحديدًا منذ فوز فالنسيا باللقب في موسم 1941-1942.

وفي رقم متصل، أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف "لا ليجا" في موسم 2022-23 برصيد 23 هدفًا، أول لاعب يحقق لقب "إل بيتشيتشي" دون ركلات جزاء منذ أن نجح داني جويزا مهاجم ريال مايوركا بتحقيق الأمر في موسم 2007-2008.

يذكر أن برشلونة حصل على ركلتي جزاء في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، الأولى أهدرها ليفاندوفسكي أمام ألميريا، والثانية أهدرها فيران توريس أمام فالنسيا.