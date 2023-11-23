لم يتحدث عن صفقات النصر مثل رؤساء الهلال والاتحاد والأهلي .. سر اختفاء مسلي آل معمر الغريب

لماذا لم يتحدث مسلي آل معمر عن صفقات النصر؟

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"أخرج يا مسلي آل معمر للحديث عن الصفقات".. هكذا نادت الجماهير، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، خلال الساعات الماضية.

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هذا النداء؛ جاء بعد خروج فهد بن نافل وأنمار الحائلي وخالد العيسى، رؤساء الهلال والاتحاد والأهلي على التوالي، أمام وسائل الإعلام؛ للحديث عن صفقات الميركاتو الصيفي الماضي.

هؤلاء الرؤساء زعموا أن النصر، حصل على مجاملة خاصة في التعاقدات؛ وسط صمت رسمي من جميع مسؤولي العالمي، واقتصار الرد من أعضاء الشرف أو الإعلاميين المنتمين للنادي.

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وفي هذا السياق.. قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: "اتفهم جيدًا.. سبب عدم خروج آل معمر، للحديث عن الصفقات، أمام وسائل الإعلام".

وكشف الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن آل معمر، بعيد عن المشهد الإعلامي تمامًا؛ حيث تم اتخاذ هذا القرار، منذ فترة وليس الآن.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن النصر، لديه أسبابه الخاصة، لـ"إبعاد" رئيس مجلس إدارة ناديهم عن المشهد الإعلامي، رافضًا ذكرها.

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