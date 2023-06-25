لم يتبق سوى توقيع العقود .. 48 ساعة تفصل النصر عن صفقته الأولى

نجم عالمي جديد في طريقه للدوري السعودي

تُواصل أندية دوري روشن السعودي استقطاب النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية، حيث أعلن الهلال رسميًا تعاقده مع روبن نيفيش وضم عمليًا خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي فيما حجز الأهلي موعدًا لإجراء إدواردو ميندي الفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع عقود انضمامه للفريق.

النصر الذي بدأ ثورة الانتقالات في السعودية بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي أصبح على بُعد 48 ساعة من الإعلان عن صفقته الأولى هذا الصيف، حيث توصل لاتفاق مع تشيلسي على ضم نجمه حكيم زياش.

خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو أكد أن كل شيء انتهى في صفقة انضمام الدولي المغربي للنصر، مشيرًا عبر تويتر إلى أن توقيع العقود بين الناديين سيحدث خلال اليومين القادمين.

النصر بات قريبًا جدًا كذلك من ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر، حيث طار مديره الرياضي أحمد الغامدي إلى ميلانو لإنهاء التفاصيل الأخيرة في الصفقة.

يُشار إلى أن زياش مرتبط مع ناديه الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2025 لكن رحيله هذا الصيف بات مؤكدًا خلال الموسم، حيث لم يلعب سوى 904 دقائق فقط خلال جميع البطولات.