"لم نهبط للدرجة الثانية".. هالاند يحذر ليفربول بكلمات قوية

ماذا قال النجم النرويجي؟

لم يبد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي متشائمًا بشأن معاناة الفريق من سوء النتائج مطلع هذا الموسم، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هداف البريميرليج، في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "نعم، خسرنا 4 مباريات متتالية (بمختلف المسابقات)، هذا ليس طبيعيًا في نادٍ مثل هذا، إنه مؤلم بالتأكيد".

واستدرك: "لكن الدافع الآن أكبر من أي وقت مضى، نريد الفوز في المباراة القادمة (أمام توتنهام) والعودة إلى سلسلة الانتصارات".

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وعندما سُئل عما إذا كانت فترة التوقف الدولي قد ساعدت لاعبي مانشستر سيتي وسط سلسلة النتائج السيئة، علق: "نعم، أعتقد أنها كانت جيدة للجميع، للذهاب إلى المنتخب والبدء من جديد".

وختم: "لقد خسرنا 4 مباريات متتالية (لأول مرة في حقبة بيب جوارديولا)، لكن هذا ليس سيئًا للغاية، لم نهبط إلى الدرجة الثانية. نحن لا نزال في المركز الثاني، ولا يزال أمامنا الكثير من المباريات".