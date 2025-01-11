"لم نكن لننجح من دونه".. جوارديولا يصعق جماهير مانشستر سيتي: ووكر يرغب في الرحيل!

ماذا قال بيب؟

صعق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، جماهير فريقه بنبأ صادم عقب الفوز على سالفورد سيتي (8-0) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" عقب المباراة: "قبل يومين، كايل ووكر طلب بحث الخيارات المتاحة أمامه للعب خارج إنجلترا قبل الاعتزال".

وأضاف: "لم يكن ممكنًا (بلوغ) النجاح الذي حققناه دون كايل، هذا مستحيل، لقد منحنا شيئًا لم يكن لدينا، لكنه الآن يرغب في استكشاف ما إذا كان بإمكانه الذهاب إلى بلد آخر للعب سنواته الأخيرة، لقد أخبر تشيكي بيجريستين (المدير الرياضي) بذلك".

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وعندما سُئل عما إذا كان سيلبي رغبة ووكر إذا قال إنه يريد الرحيل، قال جوارديولا في كلمة واحدة: "بالطبع".

واستدرك: "هذا لا يعني أنه سيرحل، لأنه لا يمكنك أبدًا معرفة الوضع، لكنني مقتنع تمامًا بأنه لا يوجد أحد في وظيفتنا لا يريد أن يكون هناك يمكنه الأداء وأن يكون بالضبط ما يريد أن يكونه".

وأوضح جوارديولا أن ووكر طلب مغادرة السيتي في أعقاب نجاحهم التاريخي في تحقيق الثلاثية عام 2023، مشيرًا إلى أن بايرن ميونيخ أخبر (كايل) أنهم يريدون التعاقد معه، لكنهم فشلوا في تلبية مطالب السيتي المالية.