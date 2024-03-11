"لم نكن أقل منهم في الذهاب" .. جاياردو يتحدى الهلال ويحسم موقف بنزيما من المواجهة

الاتحاد هُزم ذهابًا في الرياض بهدفين نظيفين

رفع مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد راية التحدي أمام الهلال وأبدى ثقته بقدرة فريقه تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كما حسم موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من خوض اللقاء.

العميد خسر ذهابًا في الرياض 2-0 ويسعى لتجاوز تلك الخسارة وسط ظروف صعبة وغياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة، وقد أضيف لهم نجولو كانتي بعد طرده في لقاء الذهاب.

المدرب الأرجنتيني سُئل عن موقف بنزيما خلال المؤتمر الصحفي الخاص المباراة، فأجاب "بنزيما شعر بآلام الفترة الماضية ومشاركته في المباراة تبدو صعبة".

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وأضاف حول اللقاء "سنخوض مباراة صعبة أمام منافس صعب وقوي، لم نكن أقل من الهلال من حيث المستوى في لقاء الذهاب لكن الطرد أثر علينا، الهلال استغل خطأين من جانبنا وقلب النتيجة لصالحه، سنحاول التركيز غدًا لتفادي تلك الأخطاء".

وأتم "ندرك تمامًا أفضلية المنافس علينا لكننا عازمون على تقديم مباراة جيدة والفوز. اللاعبون متحفزون جدًا لتحقيق الانتصار خاصة مع دعم الجمهور الكبير. فرصنا مازالت قائمة في التأهل وسنقاتل عليها من البداية للنهاية".