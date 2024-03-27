Liverpool celebrating Luis Diaz goal against Burnley 2023-24Getty Images
علي سمير

"لم نفقد الأمل بعد".. والد نجم ليفربول يوجه رسالة لريال مدريد وبرشلونة!

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يؤمن بأن الخطوة قد تحدث قريبًا

كشف مانويل والد النجم الكولومبي لويس دياز، عن طموحه برؤية ابنه يلعب في أحد عمالقة الدوري الإسباني بالمستقبل القريب.

دياز انضم لصفوف الريدز قادمًا من بورتو في يناير 2022، في صفقة وصلت قيمتها 47 مليون يورو، ويقدم مستويات جيدة مع الريدز منذ وصوله وحتى الآن.

والده مانويل قال لشبكة "كادينا سير" الإسبانية:"لم تكن هناك أي محادثات جادة مع ريال مدريد أو أتلتيكو، ليفربول كان دائمًا الفريق الأكثر إصرارًا على ضم لويس".

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وأضاف:"لم نفقد الأمل بعد، لويس يلعب بصورة جيدة والأندية الإسبانية دائمًا ما تكون نشيطة في سوق الانتقالات".

جدير بالذكر أن دياز البالغ من العمر 27 سنة، نجح في تسجيل 22 هدفًا وصنع 13 في 88 مباراة لعبها مع الريدز حتى الآن.

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