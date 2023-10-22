"لم نشهد شيئًا كهذا من قبل" .. غضب داخل ريال مدريد بعد الجدل التحكيمي ضد إشبيلية!

تعرف على سبب غضب ريال مدريد

يبدو أن الأمور ليست على ما يرام داخل أروقة نادي ريال مدريد، بعد تعادل الفريق أمام إشبيلية بالدوري الإسباني!

ريال مدريد تعادل أمام إشبيلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء السبت.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن ما قيل داخل ريال مدريد بعد مباراة إشبيلية، حيث أكدت على أن هناك حالة من الغضب الكبير بسبب التحكيم في مباراة إشبيلية.

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وأوضحت الصحيفة أن هناك جملة قيلت من ريال مدريد وهي: "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل"، وذلك أثناء عودة الفريق إلى العاصمة مدريد، دون الكشف عمن قالها.

وأضافت الصحيفة، أن لاعبي ريال مدريد أصبحوا مقتنعين بشكل كبير بأنه يجب أن يحققوا انتصارات أكثر من باقي الفرق، حيث سيتعاملون مع كل مباراة كأنها نهائية.