"لن نحرمهم من ارتداء القمصان".. ريال مدريد ينفي رسميًا التضييق على مشجعي أتلتيكو

شائعات احتاجت إلى تفنيد من النادي الملكي

نفى نادي ريال مدريد الأخبار التي ترددت عن منعه دخول جماهير أتلتيكو مدريد بقمصان فريقها إلى ملعب سانتياجو برنابيو خلال القمة التي ستجمع قطبي العاصمة الإسبانية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأصدر ريال مدريد بيانًا نفى فيه الأخبار التي تصدرت صحيفة "ماركا" خلال الساعات السابقة، داعيًا جماهير أتلتيكو مدريد إلى اتخاذ مقاعدها في الملعب بشكل اعتيادي.

وأفاد بيان ريال مدريد بأن ما يحدث أمام أتلتيكو مدريد هو ما يحدث تجاه أي مباراة، وهو السماح بكافة ما يريده المشجعون المنافسون.

كما تطرق النادي إلى التذاكر الممنوحة لجماهير أتلتيكو مدريد قائلًا في بيانه إنه نفس عدد التذاكر التي يحصل عليها جماهير ريال مدريد حين تقام المباراة على ملعب متروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.