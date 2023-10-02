"لم نتوقع ذلك!" .. الاتحاد الآسيوي يصدر بيانًا رسميًا بعد إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان

ماذا قال الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء المباراة السعودية الإيرانية؟

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل قليل، بيانًا رسميًا، للرد على أحداث مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، التي تم إلغاءها قبل انطلاقها.

المباراة كان من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض"، على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن لأسباب سياسية، اضطر مراقب اللقاء لإعلان إلغائها عقب مرور 45 دقيقة من الموعد المفترض لانطلاقها، في ظل إصرار الإيرانيين على وضع صور وتماثيل سياسية في مدخل الملعب، ورفض الجانب السعودي للنزول لأرض الملعب ردًا على هذا التعنت.

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وبشأن بيان الاتحاد القاري، فقد أكد خلاله أنه سيتم إحالة الواقعة للجان المختصة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وجاء في نص البيان: "تم إلغاء المباراة الليلة، لظروف حدثت لم نكن نتوقعها، ويجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016م، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بدايةً من النسخة الحالية، لتنفجر الأزمة من جديد.

وقبل تلك المباراة، يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، فيما يحل سباهان ثالثًا بنقطة وحيدة، فيما يتصدر القوة الجوية العراقي الترتيب برصيد أربع نقاط من مباراتين، ويتذيل أولماليك الأوزبكي الترتيب دون أي نقاط.