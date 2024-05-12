"لم نتوقعها منك!" .. الممر الشرفي من النصر للهلال يضع فهد الهريفي تحت المقصلة

نجم النصر الأسبق وضع نفسه أمام المدفع!..

SHAHID

زاد فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، من الاحتقان بينه وبين جماهير العالمي بعد موقفه من الممر الشرفي لغريمه الهلال، تكريمًا له نظرًا لحسمه لقب دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم حسم أمس السبت، لقب دوري روشن رسميًا لصالحه بعد الفوز أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31، إذ رفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر؛ صاحب الوصافة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

هذا دفع البعض لمطالبة النصر بإقامة ممر شرفي لنجوم الهلال، نظرًا لأن ديربي الرياض هو أول لقاء بعد الحزم، حيث منتظر إقامته في 17 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ32.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ورغم معارضة غالبية النصراويين لهذه الفكرة إلا أن فهد الهريفي خالفهم الرأي، بل تمنى من ناديه تنظيم ممر شرفي بالفعل، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ليس عيبًا أن يعمل النصر ممر شرفي للهلال فقد سبق أن فعلها الهلال وعملها عام 89".

وأضاف: "هذا عهد جديد ومرحلة مهمة ومتنوعة في كل شيء، أتمنى وأتوقع حدوث ذلك".

طرح الهريفي فتح النار عليه من قبل جماهير ناديه، فجاءت التعليق أسفل تغريدته على غرار: "ماتوقعنا منك هالطرح يابو سطام"، "يا فهد الهريفي احترم شيبتك واحفظ دموع الأطفال الي فيك وأبعد عن النصر لأننا مانتشرف فيك"، "الآن تأكدت أنك محسوب على النصراويين".

يذكر أن الهريفي دخل في الكثير من الأزمات وتبادل الاتهامات بينه وبين جماهير النصر في السنوات الأخيرة، على خلفية انتقاده للفريق علنًا وآرائه الفنية التي لا تحظى بتأييد منهم، ليخرج ويتهمهم بأنهم سبب عدم عمله في النادي لعدم دعمه، حتى وصل الأمر لإعلانه اعتزال تشجيع النصر في فترة من الفترات.

SHAHID