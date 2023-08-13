"لم نتدرب لأسابيع" .. توخيل يعتذر لهاري كين عن هزيمة السوبر!

توخيل غاضب من أجل هاري كين

كشف توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عن استيائه من أداء فريقه في مباراة كأس السوبر الألماني، وأعرب عن حزن خاص باتجاه صفقة الفريق الجديدة هاري كين.

بايرن ميونخ سقط على ملعبه وأمام جماهيره بثلاثية دون رد، أمام نادي لايبزيج بطل كأس ألمانيا، وليفرط العملاق البافاري في أول بطولات الموسم.

النادي البافاري أعلن صباح أمس عن تعاقده مع هاري كين هداف منتخب إنجلترا، قادمًا من توتنهام مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونًا كمتغيرات، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

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اللاعب الدولي الإنجليزي شارك في اللقاء كبديل عند الدقيقة 64، حينما كنت تشير النتيجة لتأخر فريقه بهدفين دون رد.

وقال توخيل عقب المباراة: "أشعر بأسف فقط لهاري كين، ربما يعتقد أننا لم نتدرب لمدة أربعة أسابيع".

وأضاف: "أداءنا اليوم لم يكن له علاقة بما كنا نعتزمه إنه مساء مرير للغاية، أنا آسف".

وتأسف توخيل إلى اللاعب بسبب عدم تحقيق اللقب، حيث وصل كين إلى الفريق بعمر 30 عامًا، وبالرغم من أدائه الكبير وحصوله على جائزة هداف البريمييرليج أربع مرات إلا إنه لم يتوج بأي لقب في مسيرته حتى الآن.