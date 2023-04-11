لم تمر المباراة دون مشاحنات .. تفاصيل محادثة الحكم ماتيو لاهوز المثيرة مع ليفاندوفسكي

ماذا قال الحكم لنجم برشلونة؟

شهدت مباراة برشلونة ضد جيرونا ضمن مواجهات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني، محادثة غريبة بين حكم المباراة ماتيو لاهوز، ونجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

وانتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، ليرفع برشلونة رصيده عند النقطة 72 في صدارة جدول الترتيب.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" قد التقطت كاميرات" DAZN" كيف طلب الحكم ماتيو من ليفاندوفسكي الانتظار قائلًا: "انتظر لحظة ".

وتوقفت المباراة لمراجعة تقنية الفيديو، للتأكد من مدى صحة اجتياز كرة رونالد أراوخو، مدافع برشلونة لخط المرمى أم لا.

وذهب ليفاندوفسكي لحكم المباراة لسؤاله عن قرار تقنية الفيديو واستغل الحكم التوقف لسؤاله عن تكيفه في برشلونة قائلًا: "كل شيء على ما يرام؟ وماذا عن برشلونة؟".

ولم يسمع ليفاندوفسكي، السؤال في البداية لذلك اقترب منه قليلًا ثم رد عليه بهز رأسه وأنهى ماتيو المحادثة بشكل ودي عن طريق ضربة على جانب ليفاندوفسكي.