لم تفتح منذ اعتزاله ... سر خزانة بيليه المغلقة في سانتوس!

فك أحد ألغاز بيليه!

رحل بيليه أسطورة كرة القدم العالمية والكرة البرازيلية عن عالمنا بعمر يناهز 82 عامًا إثر صراع طويل مع مرض السرطان، ليترك خلفه إرث كروي عظيم، وألغاز عديدة، ومؤخرًا تم الكشف عن سر غامض رافقه لأكثر من 40 عامًا.

بيليه ودع من قبل الشعب البرازيلي في جنازة مهيبة، وودعه العالم من خلال تأبين والوقوف دقيقة حداد على حياته.

لغز خزانة ملابسه المغلقة داخل غرفة ملابس سانتوس

خزانة ملابس النجم البرازيلي الملقب بالملك لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، بعد سنوات عديدة من تمثيله للنادي البرازيلي، وأصبحت الخزانة جزءًا لا يتجزأ من غرفة ملابس سانتوس، لدرجة أن اللاعبين والمدربين السابقين علقوا عليها.

وأوضح جوستافو ليال لشبكة تلفزيون "تي يو دي إن" الأمريكية: "كنت في غرفة ملابس سانتوس ولا أحد يشغل المكان الذي احتله بيليه".

وأضاف: "لديه خزانة مغلقة منذ أن لعب آخر مباراة له مع النادي، أدخل بعض الأشياء وأغلقها، وقال: "لا يمكنك فتحها إلا عندما لا أكون معك".

وفي حال كان كلام جوستافو حقيقي، فإن وفاة بيليه تفتح الباب الآن لرؤية محتويات خزانة ملابسه الشهيرة في غرفة ملابس سانتوس.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت سر الخزانة، حيث يتوقع البعض أن تكون الخزانة مملوءة بالأحذية التي ارتداها في مباراته الأخيرة مع سانتوس، بالإضافة إلى رسالة امتنان للنادي حيث قضى كل مسيرته الاحترافية تقريبًا.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النادي سيقوم بفتح الخزانة بالفعل، مع تكهن الكثير بأنه يمكن أن تصبح مزارًا.