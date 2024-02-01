"لم تعد الأفضل في مانشستر يونايتد" .. تحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي!

نجم مانشستر يونايتد يحطم رقم كريستيانو رونالدو..

بعد 17 سنة تقريبًا.. حطم النرويجي راسموس هويلوند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، لعب لسنواتٍ بقميص مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينتهي به المطاف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وفي هذا السياق.. أصبح هويلوند أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، يسجل هدفًا ويصنع آخر، في مباراتين متتاليتين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

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وسجل المهاجم النرويجي هدفًا وصنع آخر، في مباراة مانشستر أمام توتنهام هوتسبير، في الجولة 21 من مسابقة الدوري، قبل أن يكرر الأمر أمام وولفرهامبتون، في الأسبوع 22.

وحقق راسموس هويلوند هذا الإنجاز، بعمر 20 عامًا و362 يومًا، متجاوزًا كريستيانو، الذي سجل وصنع في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي، عام 2007، عندما كان يبلغ من العمر 21 سنة.