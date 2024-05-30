لم تصدق نفسها .. تايلور سويفت تهز سانتياجو برنابيو بالحفل الأغلى في التاريخ!

حدث أسطوري في معقل ريال مدريد

حالة من الذهول ظهرت على المغنية العالمية تايلور سويفت، بسبب الحفل التاريخي الذي أقامته في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

الحدث استمر لمدة ثلاث ساعات ونصف بالملعب الذي تم تجديده مؤخرًا لاستقبال مثل هذه المناسبات، حيث قامت تايلور بتأدية أغانيها أمام 72400 شخص ملأوا الملعب بأكمله.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن المغنية العالمية احتفلت بهذه المناسبة بأول حفلتين لها في إسبانيا بمناسبة جولة "The Eras Tour" التي بدأت في مارس الماضي.

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وتعتبر هذه المرة الأولى التي تغني فيها بالعاصمة الإسبانية مدريد منذ 2011، حيث تضمن العرض التاريخي قيامها بغناء 45 أغنية من مختلف مراحل مسيرتها الفنية منذ المراهقة وحتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل الذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، يعتبر الأغلى في التاريخ من نوعه، وقد ينطبق نفس الأمر كذلك على الحاضرين الذين اشتروا التذاكر بمبالغ ضخمة.

وخلال الحفل قالت تايلور للحاضرين:" هذا المكان رائع وضخم بشكل لا يصدق، الغناء هنا يمثل تجربة سحرية للغاية، لم أر نفسي أمام جمهور مدريد الرائع منذ 13 عامًا، ولكني عدت، أرى الجميع يغني ويرقص على كل أغنية، وأعلم أننا سنقضي وقتًا رائعًا هنا".

جدير بالذكر أن ملعب سانتياجو برنابيو خضع لعملية تجديد شاملة خلال الفترة الماضية، وذلك لاستضافة مثل هذا النوع من الحفلات، لزيادة الأرباح القادمة لخزينة ريال مدريد، مما يعود بالنفع على الفريق الأول بشكل واضح، ويساعده على إبرام صفقات ضخمة مثل كيليان مبابي.