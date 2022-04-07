"لم تحتفلوا بالمنتخب كما فعلتم مع الهلال" .. تركي آل الشيخ يرد: كذب واستغفال!

دافع تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، عن نفسه أمام الاتهامات التي توجه له بعدم الاحتفال بتأهل منتخب السعودية لكأس العالم قطر 2022، كما فعل بعد تتويج الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.

الزعيم بطلًا والأخضر في المونديال:

في أكتوبر 2021، توج الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا بعد الفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

هذا التتويج هو الثاني قاريًا للزعيم في آخر ثلاث سنوات، فقد توج باللقب نفسه في عام 2019 على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وفي أواخر مارس الماضي، احتفلت السعودية بتأهل منتخبها لنهائيات مونديال قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخ الأخضر.

آخر مرة شارك بها الأخضر في الحدث العالمي كانت في عام 2018، وقتما ودع من الدور الأول بحصد ثلاث نقاط فقط من الفوز أمام مصر، بينما هُزم أمام أوروجواي وروسيا.

ما هي قصة دفاع تركي آل الشيخ عن نفسه؟

أديب العمري؛ نائب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر سابقًا، يرى أن الاحتفالات التي تمت لا تليق بإنجاز وصول السعودية لكأس العالم، مقارنًا بينها وبين الاحتفالات بالهلال.

وكتب العمري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فاز الهلال ببطولة اسيا واشتعلت الدنيا وعطلت المدارس واصبحت مقرات الاعمال شاشات عرض واهتز البوليفارد طربا حتى منتصف الليل وهو مجرد نادي وكان ذلك كله تحت ذريعة الوطنية.

"وعندما فاز المنتخب ممثل الوطن الحق وتاهل لاكبر محفل عالمي لكرة القدم لم نشاهد اي ردة فعل بل شعرنا اننا لم نتاهل".

هنا اعتبر آل الشيخ التغريدة موجهة له، فرد مستنكرًا ومعددًا الاحتفالات التي أقيمت للأخضر..

"معرف انت عايش في كوكب ثاني ولا معنا ؟! لهدرجه وصلنا في الكذب والاستغفال! الم يقام حفل كبير في ملعب الجوهره؟! الم يتم السماح للجميع بدخول مجاناً في البوليفارد؟!وشاشات البوليفارد وممراته كلها اغني وطنيه وحضر اكثر من ٢٠٠ الف!! ابي المقصود من تغريدتك هل هي تحريض؟!".

ونفى العمري كون الهدف من وراء تغريدته هو التحريض، مصممًا على رأيه أن الاحتفالات التي أقيمت للمنتخب لا تليق بالحدث..

"اولا شكرا لمعاليك لمتابعتك كل ما يخص الوطن وهذا قل مانشاهده من مسؤل، ثانياً انا احد ابناء هذا الوطن ومن يخدمه بكل حب ولا يمكن اسمح لنفسي ان اكون بذرة شر او محرض".

وأضاف: "تسالي هو للوضوح والشفافية فقط وكنت امل ان يحظى تاهل المنتخب لحدث عالمي مهم وكبير باحتفالات توازي الحدث الاكبر في العالم".

لكن تواصل الغضب من وزير الترفيه، مطالبًا رئيس اتحاد البلياردو السابق أن يكون له من اسمه نصيبًا..

"وين الوضوح وين الشفافيه؟! والاحتفالات عمت كل مكان ! وش عقب اكبر استاد امتلا ب ٤ فنانين وجمهور والبولفيارد ٢٠٠ الف محتفل!!! اقول يا اديب خل لك من اسمك نصيب !".

أديب العمري أنهى الجدال مؤكدًا أن اللوم موجه لعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، وليس موجهًا لوزير الترفيه..

"معاليك جميع من عمل او تعامل معي من خلال عملي في القطاع المصرفي او الاتحاد من اصحاب السمو ومعالي الوزراء يعلمون جيداً نصيبي من اسمي.

"اما من ناحية التغريدة والاحتفال والحملة الاعلامية والاعلانية فهي في نظري لم ترتقي للحدث وهذا يعنى به وزارة الرياضة اكثر من هيئة الترفية وتقبل تحياتي".

معاليك جميع من عمل او تعامل معي من خلال عملي في القطاع المصرفي او الاتحاد من اصحاب السمو ومعالي الوزراء يعلمون جيداً نصيبي من اسمي

اما من ناحية التغريدة والاحتفال والحملة الاعلامية والاعلانية فهي في نظري لم ترتقي للحدث وهذا يعنى به وزارة الرياضة اكثر من هيئة الترفية

وتقبل تحياتي. — اديب العُمري (@adeeb_alomari) April 7, 2022

البوليفارد يحتفل بالهلال والجوهرة المشعة بالمنتخب:

عقب فوز الهلال باللقب القاري أعلن تركي آل الشيخ إقامة حفل كبير في ساحة البوليفارد ضمن موسم الرياض، تكريمًا لنجوم الزعيم.

أما عقب تأهل المنتخب لكأس العالم، أعلن وزير الترفيه فتح أبواب ساحة البوليفارد مجانًا أمام الجماهير في اليوم التالي.

وأقيمت احتفالية كبرى بالأخضر في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، عقب مواجهة أستراليا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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