"لم ألقِ المنشفة بعد".. الاتحاد البرازيلي يواصل مطاردة أنشيلوتي!

هل تطول مذبحة بيريز رأس أنشيلوتي؟

في كل صباح يصبح مستقبل كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد موضوعًا للتكهنات خاصة في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن الإيطالي أكد بشكل مستمر رغبته في البقاء في النادي حتى نهاية عقده على الأقل.

أنشيلوتي هدف أولي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، ولم يُخفِ رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريجيز رغبته في تعيين أنشيلوتي على رأس الإطار الفني للمنتخب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على الرغم من التصريحات المستمرة من أنشيلوتي بشأن رغبته في البقاء في ريال مدريد، أكد إيدنالدو أنه لم يستسلم بعد في محاولة إقناع الإيطالي.

وقال إيدنالدو في تصريح عقب إجراء قرعة بطولة كأس البرازيل: "لدينا خطة، "الخطة أ" وهي أنشيلوتي، كما يقولون في الملاكمة، لم ألقِ المنشفة بعد".

وأتم: "هناك مدربون يكونوا حريصين أثناء الحديث عن مستقبلهم في المؤتمرات الصحفية بسبب عقودهم".

الجدير بالذكر أن أنشيلوتي قام ببناء أساس قوي في ريال مدريد خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من تغيير تشكيلة الفريق بشكل كبير لموسم 2023/2024، مع رحيل عدد كبير من اللاعبين، ومن غير الواضح ما إذا كان هناك حاجة أيضًا لتغيير المدرب في الفريق.