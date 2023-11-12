"لم أكن عادلًا" .. أنشيلوتي يعترف بخطيئته في حق لوكا مودريتش!

مدرب ريال مدريد يعترف!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أنه لم يكن عادلًا مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ملعب الملكي في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أنشيلوتي بعد مباراة فالنسيا، ونقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، وأكد خلالها المدرب الإيطالي أن جودة نجوم ريال مدريد هي السبب في ذلك.

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وقال أنشيلوتي: "لوكا مودريتش كان يجب أن يبدأ مباراة فالنسيا، لم أكن عادلًا، لكن هذا ما يحدث عندما يكون لديك تشكيلة بتلك الجودة".

ولم يشارك مودريتش سوى في حوالي ثلث دقائق مباريات ريال مدريد هذا الموسم، خلال 11 مباراة بالدوري الإسباني أخذ منهم حوالي 400 دقيقة فقط.

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جدير بالذكر أن مودريتش بشكل عام هذا الموسم شارك في 15 مباراة مع الملكي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا في كل البطولات، خلال 647 دقيقة لعبها.