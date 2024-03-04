"لم أكشف الهلال لجاياردو ولكن!" .. عبدالله المعيوف يتوعد بإسقاط الزعيم بنفس سلاحه

تصريحات عبدالله المعيوف قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد..

كشف عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الاتحاد، عن حقيقة منح مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، "معلومات" عن فريقه السابق الهلال، قبل كلاسيكو الغد.

الاتحاد يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ونفى المعيوف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، "منحه" أي معلومات عن الهلال، إلى جاياردو؛ قائلًا: "الجميع يعرف لاعبي الزعيم، بمن فيهم مارسيلو نفسه.. لذلك هو ليس في حاجة إلى أي معلومات مني".

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وشدد الحارس المخضرم، على أنه يملك خبرة كبيرة في دوري أبطال آسيا، مثل لاعبي الزعيم الهلالي المحليين؛ حيث سيحاول استغلال ذلك داخل أرضية الملعب، لمساعدة العميد الاتحادي، على تحقيق الفوز.

وأكد عبدالله المعيوف، على أن الاتحاد في أتم الجاهزية؛ لتحقيق نتيجة إيجابية في كلاسيكو الغد، الذي يعتبر "الشوط الأول" قبل لقاء الإياب، في مدينة جدة.

جدير بالذكر أن المعيوف البالغ من العمر 37 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفترة من 2016 إلى 2023، قبل الانتقال إلى الاتحاد.