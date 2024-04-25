"لم أقصد إهانته بهذه الكلمات" .. حارس أتلتيكو مدريد السابق يتوسل الغفران من لامين يامال!

الأرجنتيني يخسر كثيرًا بسبب "إشارة المرور"

واصل الأرجنتيني جيرمان بورجوس، حارس أتلتيكو مدريد المعتزل اعتذاراته للإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة بعد أن أخطأ في حقه بتصريحات مهينة.

وأعلنت منصة "موفيستار+" في وقت سابق، الاستغناء عن خدمات بورجوس بعد "التعليقات غير اللائقة التي قالها في حق يامال"، خلال ظهوره في برنامج، قبل ساعات من مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وتورط بورجوس في هجومه على يامال، حيث تحدث أثناء عرض لقطات للشاب الإسباني وهو يتلاعب بالكرة أثناء الإحماء، قائلًا: "إذا لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة له، فسوف ينتهي به الأمر عند إشارة المرور".

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ونتيجة لهذه التصريحات التي اعتبرت مسيئة، لم يقم باريس سان جيرمان ولا نادي برشلونة بإجراء مقابلات عبر ميكروفونات شبكة "موفيستار+"، بعد المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني (2-3) في حديقة الأمراء.

وواصل بورجوس اعتذاراته لفتى برشلونة الواعد، حيث قال في تصريحات نقلتها شبكة "أوليه" الأرجنتينية: "لقد أرسلت رسالة إلى لامين يامال وأخبرته أنني لم أقصد تمامًا السخرية منه، وأنه لم تكن لدي نية لإلحاق أي ضرر به. أخبرته أنني أحبه وأنه يجب أن يستمر على نفس المنوال".

وكانت الشبكة قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع بورجوس اعتذرت فيه للاعب وإدارة ناديه، ثم أصدر الأرجنتيني بيانًا في وقت مبكر من صباح الخميس، يطلب فيه المغفرة مرة أخرى.