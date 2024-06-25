"لم أفعل أي شيء!".. ليونيل ميسي: هكذا اختارني الرب لأصبح اللاعب الذي ترونه الآن

النجم الأرجنتيني يثبت تواضعه من جديد...

بمنتهى التواضع، تحدث ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم عن لقطات هامة في مسيرته ووجهة نظره في نفسه كلاعب.

وقال ميسي الخاصل على 44 بطولة في مشواره الاحترافي في حوار مع خوان بابلو فارسكي نشر على قناة "كلانك" على "يوتيوب": "الأمور واضحة بالنسبة لي، لقد ولدت بموهبتي لأن الرب اختارني، إنها موهبة منحني إياها، وحاولت الاستفادة منها لأقصى مدى".

وأضاف: "فعلت كل شيء بإمكاني لإخراج أفضل ما في تلك الموهبة، الحقيقة أنني رغم فعلي للعديد من الأشياء، إلا أنني لم أفعل أي شيء لأكون اللاعب الذي كنت عليه حينما كنت صغيرًا".

توهج ميسي كان متوقعًا منذ نعومة أظفاره، حينما كان في فرق الناشئين في نيولز أولد بويز، وقال عن ذلك: "كنت مختلفًا منذ البداية، العديد من الأشخاص كانوا يأتون لرؤيتي، لم أفهم ذلك، ولكنني بدأت الفهم حين أصبحت أكبر في السن، لا أدرك اللحظة التي استوعبت فيها ذلك".

وأردف: "لعبت كرة القدم لأنني أحبها ببساطة، كانت هوايتئ، كنت أمضي كل الوقت وأنا صغير وأنا أركل الكرة، وأبحث عن أحد ليلعب معي، أحببت كرة القدم والأرجنتين، لطالما بحثت عن المرح من خلال الكرة".