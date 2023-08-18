"لم أظن أنه سيهتم لكلامي" .. جودين يوضح تفاصيل رسالته الشاعرية لميسي!

رسالة عاطفية غير متوقعة من جودين لميسي...

يواصل ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، والمنتخب الأرجنتيني، نثر سحره في ملاعب كرة القدم، وإبهار عشاق الساحرة المستديرة بقدراته المميزة والفريدة.

وبالرغم من إمتاع الجماهير، إلا أن مسيرة ميسي لم تكن دائمًا سعيدة بالنسبة له، خاصة مع منتخب بلاده الأرجنتين، قبل أن تبتسم له الساحرة المستديرة ويحقق كأس العالم وكوبا أمريكا.

وفي عام 2016، خسر ليونيل ميسي بطولة كوبا أمريكا، مع الأرجنتين، وحينها قرر الاعتزال الدولي في خبر صدم كل عشاق الكرة، بما فيهم زملائه في الملاعب، وعلى رأسهم دييجو جودين لاعب أتلتيكو مدريد ومنتخب أوروجواي السابق.

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وكشف جودين في تصريحات صحفية عن رسالة عاطفية أرسلها لميسي في ذلك الوقت، إذ قال: "عندما عرفت الخبر كنت في منزل والدي، الذي استغرب الخبر وقال لي لماذا لا ترسل له رسالة، وأخبرته آنذاك أنني لم أتحدث من قبل مع ميسي ولا أظن أنه سيهتم لكلامي".

وتابع جودين: "ولكن بعدها طلبت من لويس سواريز، الحصول على رقم هاتف ميسي، وأرسلت له رسالة طلبت منه عدم الاعتزال، كرة القدم كانت ستخسره، نحن جميعًا نريد ان نراه يلعب، ولكني أنا كمدافع لا أريده أن يلعب من جديد بكل تأكيد ".

وأثناء حديثه الصحفي، كشف مدافع الأوروجواي السابق، أنه لا يبدل القمصان مع اللاعبين إلا قليلًا، ولكنه لم يطلب من أي شخص تبديل قميصه معه، إلا مرتين والمرتين كانتا مع ميسي، بقميص برشلونة والأرجنتين.