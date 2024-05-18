"لم أشاهد هذا الشيء في حياتي" .. جولر يكشف السر الحقيقي وراء نجاح ريال مدريد!

حالة مميزة يمر بها صانع الألعاب التركي الفترة الأخيرة

كشف أردا جولر لاعب وسط ريال مدريد، عن الشيء الذي شاهده في النادي الإسباني، ولم يسبق له رؤيته منذ احترافه كرة القدم.

جولر انضم إلى ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فنربخشه التركي، وعانى خلال بداية تجربته في سانتياجو برنابيو بسبب الإصابات والجلوس على دكة البدلاء، قبل أن يثبت نفسه في الأسابيع الأخيرة ويصبح من العناصر المميزة بفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وخلال مقابلة مع قناة "Kafa Sports" قال جولر عن سر نجاح ريال مدريد:"اللاعبون يريدون الفوز بدوري أبطال أوروبا وهذا هدفهم الرئيسي، ولكن لديهم نفس الفكرة والإصرار في أي مباراة صغيرة، وهذا شيء أشاهده لأول مرة في حياتي".

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وأضاف:"يذهبون جميعًا إلى التدريب بتركيز وانضباط، وهذا شيء تعلمته هنا ويساعدني على تحسين نفسي كل يوم، لديهم شخصية مذهلة ولا يقبلون الهزيمة أبدًا، وأشعر بسعادة بالغة بتواجدي معهم لاعتيادي التعرض لهذا الضغط في سن صغير".

وكان صانع الألعاب التركي قد استغل فترة الراحة التي منحها له أنشيلوتي لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك للعمل على تحسين لياقته البدنية، وقام بمشاركة بعض الصور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ19 سنة نجح في تسجيل 4 أهداف في 11 مباراة لعبها مع ريال بكل البطولات هذا الموسم.