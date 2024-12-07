"لم أر ما حدث".. جوارديولا يدخل في نقاش حاد مع حكم مواجهة كريستال بالاس

ماذا حدث؟

تواصلت معاناة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سقط الفريق في فخ التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة (2-2) ضمن الجولة 15 من المسابقة.

وتأخر السيتي بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق دانيال مونيوث، قبل أن يتعادل إرلينج هالاند في الدقيقة 30، وتقدم أصحاب الأرض من جديد بواسطة ماكسينس لكرواكس في الدقيقة 56، وتعادل ريكو لويس للسيتيزنز في الدقيقة 68.

اعتقد الجميع أن مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق الفوز، لكن ريكو لويس حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 84، ما عقّد حسابات فريق المدرب بيب جوارديولا.

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وتلقى ريكو لويس الإنذار الثاني من جونز بعد اعتباره مخطئًا في التدخل على تريفوه شالوباه، ومع ذلك أظهرت اللقطات أن شالوباه هو من ارتكب الخطأ، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) لم تتمكن من إلغاء قرار جونز لأنه كان إنذارًا ثانيًا.

واحتج لاعبو مانشستر سيتي على القرار، كما شوهد جوارديولا يعبر عن غضبه من الحكم روب جونز في نهاية المباراة، إذ تبادل معه "نقاشًا حادًا"، وعند سؤاله عن البطاقة الحمراء بعد المباراة، ادعى جوارديولا أنه "لم يرَ الواقعة".