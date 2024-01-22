"لم أحصل على ريال أو جنيه" .. لينيكر يرد على مزاعم الفساد بخصوص مونديال قطر 2022

رد جاري لينيكر، نجم الكرة الإنجليزية السابق، على اتهامه بالتربح من "استضافة قطر كأس العام 2022".

وهاجم leekern ، شخصية شهيرة في مجال الفن، لينيكر عبر حسابه بمنصة إكس، مشيرا إلى أنه "منافق أخلاقي" استفاد من "التغاضي عن مخالفات الدولة المنظمة فيما يخص حقوق الإنسان" من أجل التربح المالي.

وقال لينيكر في تغريدة موجها الحديث لمهاجمه: "لقد قمت بإلغاء حظرك مؤقتًا، لإعلامك بأن تغريداتك تشهيرية".

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وأضاف: "لم آخذ فلسًا أو جنيهًا أو ريالًا أو أي شيء آخر من قطر من أجل كأس العالم".

وختم: "عملت في هيئة الإذاعة البريطانية وبي بي سي وحدها. أقترح عليك حذف أكاذيبك التحريضية على الفور".

وأعاد leekern نشر تغريدته مرة أخرى، وعلق عليها: "قد ارتكبت خطأً واقعيًا، قلت إن لينيكر حصل على أموال من قطر مقابل تغطية كأس العالم، وفي الواقع إنه حصل على هذه الأموال مقابل تغطية دوري أبطال أوروبا".