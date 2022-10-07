"لم أتعمد إهانة برشلونة أو جافي" .. نجم إنتر يعلق على الصورة المثيرة للجدل

نجم إنتر يدافع على الجدل المُثار حول لقطة مباراة برشلونة

عبر اليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلانو عن انتصار فريقه على برشلونة في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا شارك صورة له على موقع انستجرام مكتوب عليها "انتصار القلب والشخصية".

وتظهر الصورة وهو يسير بالكرة بينما يمسك بجافي متوسط ميدان برشلونة وهو يسقط على الأرض بشكل يوحى بإن اللاعب الإيطالي يجر لاعب البرسا، مما أثار الجدل بين المشجعين.

ماذا قال باستوني عن صورة جافي المثيرة للجدل؟

تسببت الصورة في غضب العديد من جماهير برشلونة.

المدافع الإيطالي أوضح أنه لم يقصد أبدًا أي إهانة لنادي برشلونة، أو للاعب الإسباني الشاب جافي، في تصريحات لموقع "سبورت ميدياسيت" الإيطالي.

وصرح باستوني للموقع الإيطالي: "لا يوجد سبب للغضب، لم أتعمد إهانة برشلونة أو جافي".

يذكر أن الإنتر هزم برشلونة بهدف دون رد سجله هاكان تشالهان أوغلو، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا.