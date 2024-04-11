"لم أتعرف على ليفربول أبدًا!" .. كلوب في حديث صادم بعد الهزيمة الكارثية أمام أتالانتا

ماذا قال المدرب الألماني بعد السقوط أمام أتالانتا في أنفيلد؟

وعلامات صدمة كبرى على وجهه، تحدث الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عقب سقوط فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، مؤكدًا أنه عانى كثيرًا في اللقاء.

الريدز خسروا على أرضهم بثلاثية نظيفة أمام الفريق الإيطالي، ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، في أول هزيمة يتلقاها ليفربول على أرضه في مختلف المسابقات منذ هزيمة ريال مدريد (5-2) بدوري أبطال أوروبا في فبراير 2023.

وقال كلوب عقب اللقاء: "يا إلهي! لقد كانت مباراة سيئة حقًا، لقد بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكننا لم نواصل على ما بدأنا، لقد فقدنا السيطرة، كنا في كل مكان بلا أي أثر، لم أتعرف على فريقي الليلة أبدًا، لقد كان غريبًا جدًا".

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وأضاف: "كنا نستحق الخسارة ويجب أن ندرك ذلك، على اللاعبين أن يشعروا بجحم السوء الذي كنا به الليلة ثم علينا أن نستعد بعدها لمواجهة كريستال بالاس (في الدوري الإنجليزي يوم 14 من أبريل الجاري)".

المدرب الألماني تابع: "نهنئ أتالانتا على ما قدمه، قدم عملًا جيدًا حقًا، هو فريق يسبب المشاكل لأي خصم بفضل طريقته الدفاعية، لا أستطيع الوقوف على موقف تفوقوا به علينا، لكنها فازوا بالكرة وذهبوا إلى شباكنا، نحن في حاجة للكثير من الانضباط التكتيكي للقيام بما فعلوه".

يذكر أن اللقاء بين الفريقين يتجدد في إيطاليا في 18 من أبريل الجاري، حيث لقاء الإياب لحسم المتأهل لنصف النهائي.