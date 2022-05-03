"لم أنته بعد" .. رونالدو يوضح حقيقة تصريحاته بعد لقاء برنتفورد

نفى كريستيانو رونالدو، هداف مانشستر يونايتد، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوله إنّه لم ينته بعد وذلك عقب الفوز على برنتفورد في الدوري الإنجليزي.

رونالدو سجل هدفه الـ18 في البريميرليج واحتفل مع رفاقه بتحقيق الانتصار في آخر مباراة على ملعب أولد ترافورد خلال الموسم الجاري.

ورغم الانتصار على برنتفورد، لكن حظوظ مانشستر يونايتد في التواجد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل معقدة، وهو ما طرح فكرة إمكانية رحيل صاروخ ماديرا خلال سوق الانتقالات الجارية.

ماذا قال رونالدو بعد لقاء برنتفورد؟

بعد الفوز في مباراة أمس وتسجيل رونالدو هدفًا في الدقيقة 61 من علامة الجزاء، انضم إلى اللاعبين للاحتفال بآخر مباراة في أولد ترافورد.

ونشرت "سكاي سبورت" مقطعًا للفيديو لكريستيانو وهو يتحدث بالقرب من الكاميرا وهو ما تم تفسيره بأنّ اللاعب قال "أنا لم أنته بعد".

When walking off the pitch in his final home game for Man Utd this season, Cristiano Ronaldo appeared to send a message to the camera 👀pic.twitter.com/8zW02vGYgw — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 3, 2022

إلا أنّ صاحب الـ37 عامًا رد على صورة تحمل التصريح نشرها أحد المعجبين عبر إنستجرام بقوله: "لا أنا لم أقل ذلك".

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في الصيف؟

عاد هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد مغادرة يوفنتوس ليسجل 24 هدفًا بجميع المسابقات حتى الآن.

وارتبط اللاعب بالعديد من الأندية على رأسها باريس سان جيرمان لخلافة كيليان مبابي وكذلك العودة إلى ريال مدريد.

لكن لا تبدو ا لأمور واضحة بشأن مستقبل اللاعب الذي لا يزال لديه عقد لموسم إضافي على ملعب "مسرح الأحلام".

ما الذي قاله رالف رانجنيك عن رحيل رونالدو؟

وقال مدرب مانشستر يونايتد الحالي، رالف رانجنيك، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" إنّه لا يوجد ما قد يدفع رونالدو للرحيل.

وأوضح: "إن أردت طرح هذا السؤال فيجب أن يكون على المدرب الجديد تين هاج، فهو من سيحدد شكل الفريق الموسم المقبل".

وتابع: "رونالدو لديه عام آخر في مانشستر يونايتد، وأظهر أنّه لا يزال قادرًا على أن يكون عنصرًا فعالًا في الفريق، لكن الشياطين الحمر بحاجة للمزيد من المهاجمين".

واختتم: "لدى تين هاج مباراتان مع أياكس ونحن لدينا 3 مواجهات قبل نهاية الموسم، وأنا منفتح للتواصل مع الهولندي وتبادل الآراء".

جدير بالذكر أنّ رانجنيك سوف يستمر في مانشستر يونايتد ولكن في منصب استشاري بجانب تدريب منتخب النمسا.

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