"لمس صدري وشعرت بالإهانة" .. فيفا يحقق في واقعة فجة جديدة بمونديال السيدات بعد فضيحة "قبلة" روبياليس

واقعة قبلة روبياليس ليست الأخيرة!

أصبح بروس موابي، مدرب منتخب زامبيا لكرة القدم للسيدات، في مرمى وسائل الإعلام والاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد اتهامه مجددًا بالتحرش بإحدى الموظفات لدى "الفيفا".

وكشفت صحيفة "ّذا جارديان" البريطانية، أن موابي متهم بلمس صدر إحدى العاملات لدى الاتحاد الدولي "فيفا" عمدًا، خلال كأس العالم للسيدات العام الماضي في أستراليا ونيوزيلندا.

وهذه ليست الواقعة الأولى التي تطال سمعة مدرب منتخب زامبيا للسيدات، حيث يحقق الفيفا في مزاعم صدرت في أغسطس الماضي بأن موابي - الذي لا يزال مدربًا لزامبيا ومن المتوقع أن يقودهم في دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف - وضع يديه على صدر أحد اللاعبات بعد جلسة تدريبية.

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وقالت موظفة الفيفا في تصريحات لـ"الجارديان": "أتذكر أنه وضع يده على كتفي ليقول (صباح الخير)، لكنه ذهب مرة أخرى ومسح يده مباشرة من الأمام، ومن الواضح أنه لمس ثديي".

وأضافت: "لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة، شعرت بأن الأمر غير طبيعي ولكني تساءلت أيضًا عما إذا كان ذلك مجرد خطأ كما هو الحال بالصدفة. لكن بعد ذلك كانت علاقته معي مختلفة تمامًا. لذلك أعتقد أنه كان يعلم أن ما فعله لم يكن مناسبًا".

وظهرت الآن مزاعم بأن الفيفا تلقى أيضًا شكوى رسمية ضد المدرب البالغ من العمر 64 عامًا، بلمس صدر إحدى العاملات في الاتحاد الدولي وهي من نيوزيلندا وكانت تعمل في تنظيم البطولة وترغب في عدم الكشف عن هويتها.

وأشارت إلى أنها لم تكن ترغب في إبلاغ الشرطة النيوزيلندي في ذلك الوقت، حتى لا تعطل استعدادات منتخب زامبيا للبطولة، لذا قررت عدم القيام بذلك، بينما تم إبلاغ الأمين العام للاتحاد الزامبي لكرة القدم روبن كامانجا، من أجل التحقيق.

يذكر أن النسخة نفسها من مونديال السيدات شهدت فضيحة قبلة روبياليس؛ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، للاعبة منتخب بلاده جينيفر هيرموسو، من فمها أثناء مراسم تتويج إسبانيا باللقب العالمي، وهي الواقعة التي هي قيد التحقيق حاليًا أيضًا من قبل القضاء الإسباني.