لمحاولة إنقاذ كتيبة تين هاج .. مانشستر يونايتد يفرغ فريقه النسائي!

غضب في الفريق النسائي لمانشستر يونايتد بسبب فريق الرجال...

هناك حالة من الغضب والإحباط يشعر بها الفريق النسائي في مانشستر يونايتد، بعد رحيل أحد الكوادر الطبية في الفريق، إلى فريق الرجال من أجل انقاذ كتيبة المدرب إريك تين هاج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن إبراهيم كيريم، أخصائي العلاج الطبيعي في فريق مانشستر يونايتد النسائي، انضم إلى فريق الرجال في الشهر الماضي.

ويعمل إبراهيم كيريم، مع الفريق النسائي لمانشستر يونايتد، منذ عام 2021، ووفقًا لما أشار إليه التقرير الإنجليزي، فإنه كريم تم تصويره اليوم مع ليساندرو مارتينيز، الذي يستمر في رحلة تعافيه.

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ويعتبر كيريم، هو ثاني موظفي الفريق النسائي، لمانشستر يونايتد الذي ينتقل إلى صفوف الفريق الرجال، بعد لوك رايت محلل الأداء، الذي انضم إلى كتيبة تين هاج في نوفمبر 2022.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن هناك حالة من الغضب داخل صفوف الفريق النسائي، بسبب رحيل عضو آخر إلى فريق الرجال، وشددت الصحيفة على أن تين هاج ليس له دورًا في عملية اختيار كيريم، إذ يقود عملية التوظيف رئيس الطاقم الطبي في الشياطين الحمر.