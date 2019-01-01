لماذا يلعب أرسنال في الدوري الأوروبي عصر الأربعاء؟

تعرف على أسباب خوض مباراة فيتوريا جيماريش وأرسنال في بطولة الدوري الاوروبي عصر اليوم الأربعاء في البرتغال بدلًا من الموعد المعتاد بالخميس.

يحل اليوم فريق أرسنال ضيفًا على نظيره فيتوريا جيماريش ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي على ملعب الأخير.

وتم تغيير موعد اللقاء في الفترة الماضية ليكون عصر اليوم الأربعاء بدلًا من الموعد المعتاد لمباريات الدوري الأوروبي مساء يوم الخميس.

ويقع فريق فيتوريا جيماريش في مدينة جيماريش شمال بورتو بوجود أكبر خصومهم براجا بجوارهم في المدينة وعلى بعد دقائق منهم.

ويخوض سبورتينج براجا مباراة صعبة في الدوري الأوروبي مساء الخميس حيث سيستقبل بشكتاش على ملعبه ضمن لقاءات الجولة الرابعة.

آرسنال يحرم تشاكا من شارة القيادة ويمنحها لأوباميانج

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يمنع أي مشاكل محتملة من خوض لقاءين كبيرين في نفس المدينة بنفس البطولة خلال نفس اليوم.

وصول الجمهور التركي لمشاهدة المباراة التي ستقام مساء الخميس مع جماهير أرسنال الإنجليزي بث الخوف في قلوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فقرر تقديم موعد مواجهة المدفعجية لتسهيل التأمين وعدم خلق أي أزمات مرورية في المدينة بوجود ملعبي الفريقين على بعد ١٠ دقائق من بعضهما البعض.

جدير بالذكر أن مباراة أرسنال لن تكون الأخيرة التي تقام في ذلك الموعد حيث تم تقديم مباراة فيتوريا جيماريش وستاندرد ليج البلجيكي للأربعاء ٢٧ نوفمبر أيضًا.