لماذا يُطلق على كريستيانو رونالدو لقب CR7؟

إنه واحد من أكثر الألقاب شهرةً في عالم الرياضة عامةً وكرة القدم خاصةً، ولكن ماذا يعني ومن أين جاء هذا المُسمى؟

تٌعد الألقاب شائعة في عالم الرياضة، ولكن القليل منها معروف أكثر من كريستيانو رونالدو، والذي يُعرف بـ CR7، بعض من أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق لديهم الأوصاف المختصرة التي تناسبهم وتُعبر عن مستوياتهم، مثل الساحر ( إنيستا )، زيزو ( زين الدين زيدان )، المدفعجي ( جيرد مولر )، أو الظاهرة ( رونالدو نازاريو )، لذا ليس من المفاجئ أن يحظى النجم البرتغالي بلقب خاص به.

ويُعرف نجم يوفنتوس حالياً بـ لقب CR7 منذ أن كان لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد، قبل أن يصنع علامة تجارية بالكامل حول هذا اللقب، ولكن من أين جاء هذا الاسم وماذا يعني ؟ سيأخذكم جول في جولة لمعرفة أصل هذا اللقب، وكيف تطور عبر السنين الماضية.

ماذا يعني لقب CR7؟

يعتبر لقب CR7 هو خليط مُبسط من أول حرفين من اسم كريستيانو رونالدو مضافاً عليهما رقمه المفضل وهو رقم 7.

وبعد أن ارتدى رونالدو الرقم 28 في فترته مع سبورتينج لشبونة، تم منحه رقم 7 الشهير عندما وصل إلى مانشستر يونايتد، بعد أن أقنعه السير أليكس فيرجسون بالسير على خُطى ديفيد بيكهام، جورج بيست وإيريك كانتونا.

المزيد من الفرق

ومؤخراً حصل رونالدو على الرقم 7 مع منتخب بلاده أيضاً، بعد أن قام بمبادلته مع الرقم 17 والذي كان يرتديه الأسطورة لويس فيجو من قبله، ومنذ ذلك الحين أصبح كريستيانو يرتدي الرقم 7 في كل فريق يلعب له، سواء مع ريال مدريد سابقاً أو يوفنتوس حالياً.

الجدير بالذكر أن رونالدو أُجبر على الحصول على رقم 9 عندما انتقل إلى ريال مدريد في 2009، لأن الرقم 7 كان ملكاً لأسطورة النادي راؤول جونزاليس، وممنوع الاقتراب منه آنذاك.

لماذا يُطلق لقب CR7 على كريستيانو رونالدو ؟

كما ذُكر مسبقاً، يُعد لقب رونالدو CR7 بسيطاً، ولكنه كان ولازال مثالياً من الناحية التسويقية.

وحقق رعاة اللاعب الحاليين - نايك - نجاحاً مبهراً - مع رونالدو آخر يٌشار له دائماً بلقب " الأصلي " - في بيع أحذية ميركوريال في 1998 وذلك بدون الحاجة إلى إضافة أي رتوش بحثاً عن دعاية مضخمة للاعب البرازيلي.

وارتدى الظاهرة حذاء ميركوريال جديد في كأس العالم 1998 مكتوب عليه R9 وهو مستوحى من اسمه ورقمه الشهير.

وعلى نفس السياق، يُعد CR7 استكمالاً لنفس النمط الخاص بلقب R9، بالرغم أن رونالدو البرازيلي تجاوز الآخر البرتغالي من حيث المكانة الرمزية.

العلامة التجارية CR7

لا يمكن اعتبار CR7 مُجرد لقب لكريستيانو رونالدو، بعد أن أصبح بمثابة الصورة المُعبرة عن إمبراطوريته العالمية، والتي تشتمل على مجموعة متنوعة من المُنتجات عبر بعض الصناعات المختلفة.

وأنتج رونالدو مجموعة من العطور تحمل اسم " CR7 كريستيانو رونالدو " كما افتتح فرعاً خاصاً بالموضة من خلال متاجر الملابس الداخلية والتي تحمل اسم CR7 ولاقت رواجاً كبيراً.

وفي عام 2013، تم افتتاح متحف في مسقط رأسه في ماديرا وأُطلق عليه متحف CR7.

وتوسعت استثمارات اللاعب لتشمل الفنادق، بعد أن نجح اللاعب البرتغالي في التعاون مع مجموعة فنادق بيستانا والذي عُرفت في ما بعد باسم فنادق بيستانا CR7.

وتتمركز هذه الفنادق في مدينتي لشبونة وفونشال البرتغاليتين، مع وجود خطط للتوسع مستقبلاً لافتتاح فنادق جديدة في نيويورك، مدريد ومراكش.

ومن المثير للدهشة أيضاً، أن العلامة التجارية CR7 تتمتع بطلب غير مألوف في العالم، بعد تسمية إحدى المجرات الفضائية في 2015 باسم CR7.

وتعد المجرة المعروفة باسم كوزموس ريدشيفت 7 أو جالاكسي CR7 مستوحاة مباشرةً من البرتغالي رونالدو.