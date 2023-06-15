تعرف على أسباب رغبة برشلونة في ضم الألماني يوشوا كيميش من بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي 2023..

كان أمرًا مفاجئًا أن يطلب برشلونة التعاقد مع يوشوا كيميش في الميركاتو الصيفي، لأن بايرن ميونخ يملك علاقة متوترة بعض الشيء من الناحية التعاقدية مع برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

ربما كانت صفقة روبرت ليفاندوفسكي التي استهان فيها بايرن ببرشلونة كثيرًا قبل أن يخضع لحكم اللاعب البولندي هي السبب، والآن يريد تشافي هيرنانديز صفقة كبيرة من البافاري لأحد أهم قادته وهو يوشوا كيميش.

بالتأكيد سيجني برشلونة فوائد كبيرة من ضم الدولي الألماني نستعرض أبرزها في هذا التقرير من موقع "جول"..

متى ينتهي عقد يوشوا كيميش مع بايرن ميونخ؟

لن يكون الحصول على يوشوا كيميش سهلًا في الوقت الحالي، فالدولي الألماني لا يزال عقده ساريًا رفقة الفريق البافاري لوقت ليس بالقليل.

إن عقده ممتد مع فريق بافاريا حتى 2025، ولذلك لا يوجد ما يسهل إخراج كيميش من بايرن دون مقابل مادي ضخم يليق بقيمته داخل فريق المدرب توماس توخيل.

لا تبدو الصفقة سهلة على أي حال، هناك اتجاه داخل البافاري قد يسهل العملية فقط إن سمح برشلونة بترك رافينيا جناحه البرازيلي المتألق في تبادلية من أجل الدولي الألماني.

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لماذا يريد برشلونة ضم يوشوا كيميش من بايرن ميونخ؟

يطمح برشلونة أولًا لصقل تشكيلته بلاعب خبرة من العيار الثقيل، ولن يوجد أفضل من يوشوا كيميش البالغ من العمر 28 عامًا للعب هذا الدور.

الخبرة التي حصل عليها كيميش من المشاركة في كل المحافل وحصد العديد من الألقاب ستفيد جيل برشلونة الحالي الطامح للسيطرة على كل شيء في إسبانيا والمنافسة بأقوى شكل ممكن في أوروبا.

أين يلعب يوشوا كيميش في برشلونة؟

من الناحية الفنية سيفيد كيميش برشلونة بشكل كبير، إذ سيسد ثغرتين أساسيتين يطمح برشلونة في أن يعالجهما في الميركاتو الجاري.

الثغرة الأولى هي مركز لاعب الوسط المدافع أو الارتكاز المرن، وهنا شكل رحيل سيرجيو بوسكيتس عن صفوف النادي الكتالوني ضربة كبيرة يطمح تشافي في معالجتها بأي شكل.

ليس كيميش فقط هو المستهدف من هذه الصفقة، هناك أسماء أبرزها مارتن زوبيميندي وروبن نيفيش تبدو قابلة للغاية كي تطرح في صفقة من ذلك النوع.

كذلك يقدم كيميش حلولًا مختلفة على مستوى الركلات الثابتة التي تأثرت نجاعة برشلونة بها منذ رحيل ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني في 2021.

كيميش يجيد التصويب من خارج المنطقة، وهو حل ربما لا يجده برشلونة في لاعبي خط وسط الحاليين بصفة كبيرة.

الثغرة الأخرى التي يرممها وصول كيميش إلى برشلونة هي مركز الظهير الأيمن، الذي يستهدف تشافي ضم لاعب به بأي شكل، لأنه لا يريد الاعتماد على جول كوندي فقط في هذا المركز وهو ليس بمركزه الأساسي.

كيميش لعب في هذا المركز مباريات عديدة مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا ويعرف مقتضياته بشكل جيد.