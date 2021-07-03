لماذا يرفض برشلونة مشاركة بيدري في الأولمبياد؟

أداء كبير..

يواصل نجم برشلونة بيدري رودريجيز تحقيق الأرقام الاستثنائية خلال مشاركته في يورو 2020 مع منتخب إسبانيا، وهذه المرة برقم يتعلق بلياقته البدنية الخاصة للغاية.

صاحب الـ18 عامًا هو أكثر اللاعبين ركضًا في يورو 2020، حيث تقول الإحصاءات أنه قطع 61.5 كيلومترًا خلال خوضه خمس مباريات في المسابقة الأوروبية حتى الآن.

هذا وبرغم كل دلالته الإيجابية على مدى تعملق بيدري ومستواه الرائع، إلا أنه يفسر "قلق" برشلونة حيال مشاركته في أولمبياد طوكيو، وما هو متوقع من إجهاد وإصابات.

بيدري يقطع في كل مباراة تقريبًا 12.3 كيلومترًا، أكثر من أي لاعب آخر في إسبانيا وهو يتفوق إجمالًا بـ8 كيلومترًا عن أقرب الملاحقين، المدافع إمريك لابورت.

ويستعد بيدري لقيادة منتخب إسبانيا في نصف نهائي اليورو، عندما يلتقي بالمنتخب الإيطالي على ملعب ويمبلي، والأتزوري حتى الآن هو أكثر منتخبات البطولة توهجًا.

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لكن الأرقام تطمئن إسبانيا أنها على ما يرام، حيث أن كتيبة المدرب لويس إنريكي هي الأكثر استحواذًا على الكرة في كل مباراة (62%) وهي الأكثر تسديدًا على مرمى الخصم بكل مباراة (39)، والأكثر دقة في التمريرة (89.4٪).

هذا إلى جانب أن لا روخا أكثر من يستعيد أكبر عدد من الكرات من الضغط الخانق عندما يتم تنفيذه جيدًا (218 ، وهو أكثر من تحصل على ركلات الركنية (41) ، وهو الأقل الذي يخسر الكرة بـ 49 تشتيتًا فقط.

الجدير بالذكر أن إيطاليا تتفوق على إسبانيا إجمالًا في كونها الأكثر تسديدًا في كل المباريات بـ101 تسديدة، في مقابل 95 لإسبانيا، مع أن الأتزوري خاض ساعة أقل من نظيره الماتادور.