لماذا يجب على ريال مدريد ضم إريكسن وليس بوجبا؟

3 أسباب رئيسية

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

مهد لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا الطريق أمام ريال مدريد لضمه، عقب تصريحاته المدوية التي انتشرت منذ قليل عن رغبته في خوض تحدٍ جديد في مكان جديد.

وسبق وألمح بوجبا بالفعل عن رغبته في اللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، ولا يوجد أي تفسير لتصريحاته سوى أنها دعوة منه لزيدان بالتفاوض لضمه.

المعروف أن ريال مدريد مهتم أيضًا بخدمات كريستيان إريكسن، نجم وسط توتنهام، ويُفاضل بينه وبين بوجبا، حيث انتشرت تقارير تفيد بأن إدارة الريال ترغب في إريكسن، لكن زيدان يرغب في بوجبا.

على الرغم من أن بوجبا هو الاسم الأبرز «كإسم»، إلا أن هناك عدة أمور تؤكد أن من مصلحة ريال مدريد أن يضم إريكسن بدلاً من اللاعب الفرنسي.

1. سعر أرخص

أصبح بوجبا أغلى لاعب في التاريخ عندما دفع مانشستر يونايتد مبلغ 89 مليون جنيه إسترليني ليوفنتوس في صيف عام 2016.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، لم يُقدم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا الكثير لتأكيد أحقيته بهذا المبلغ الكبير، نحن لا نتحدث عن موسم واحد او اثنين، بل 3 مواسم.

بالنظر إلى الطبيعة المتضخمة للسوق الحالي، من المنطقي ألا يسمح مانشستر يونايتد برحيل بوجبا بمبلغ أقل من ذلك، مع تقارير تشير إلى أن اليونايتد قد يشترط الحصول على150 مليون يورو.

الصفقات الكبيرة بتبدأ بشرارة

بوجبا ومبابي قالوا نفس الجملة واطلقوا الشرارة

أجلاً او عاجلاً سنراهم بقميص ريال مدريد — Mahmoud Abd Alrahman (@MoeAlrahman) June 16, 2019

ومن المحتمل أن يكون إريكسن، الذي دخل عامه الأخير في عقده متاحًا بمقابل أقل، على الرغم من أن رئيس توتنهام دانيال ليفي معروف عنه قدرته على التفاوض والحصول على أعلى سعر.

بالإضافة إلى ذلك فراتب بوجبا يبلغ 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو أكثر من راتب أي لاعب آخر في ريال مدريد غير جاريث بيل، وإن رحل الأخير سيكون هو الأعلى.

على النقيض من ذلك، يحصل إريكسن على راتب يبلغ 75000 جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو راتب قليل بالنظر لقيمته الفنية الكبيرة.

الأمر الثالث أن ريال مدريد عليه أن يتماشى مع لوائح اليويفا في اللعب النظيف، عليه يجب أن يبيع بعض اللاعبين أو التعاقد مع لاعبين أرخص بعد صفقاته الكبيرة التي أبرمها هذا الصيف.

2. كثرة النجوم تضر لا تفيد

في الماضي غير البعيد عاش ريال مدريد تجربة قاسية مع جالاكتيكوس زيدان وفيجو ورونالدو وراؤول وبيكهام.. ماذا قدموا في الأخير؟! لا شيء تقريبًا!

بوجبا رجل تشعر أن قيمته التسويقية تفوق قيمته الرياضية.. يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فـ«الأنا» لديه ستكون كبيرة.

في المقابل إريكسن يعد لاعبًا متواضعًا، لا يتحدث كثيرًا ويركز فقط على أرض الملعب. لا شك في أن هذا يلائم بشكل أكبر صورة اللاعب التي يفضلها زين الدين زيدان مقارنة مع بول بوجبا.

هنا جزء يجب الإشارة إليه، من يوافق على ضم بوجبا يعتقد أن البيئة في ريال مدريد ستكون أفضل، لكن هذا غير صحيح، فكريستيانو رونالدو «وما أدراك ما كريستيانو رونالدو» كان يُعاني من صافرات الاستهجان عندما ينخفض مردوده.. وبوجبا لاعب مزاجي، إن وضعته تحت الضغط لن يُقدم لك شيئًا!

3. مستويات إريكسن متسقة

نحن لا نتحدث عن فترة محدودة أو عابرة شهدت طفرة في أداء بول بوجبا، نحن نتحدث عن إريكسن الذي يعيش على نفس المستوى تقريبًا على مدار 6 مواسم مع توتنهام هوتسبير، كان فيها أحد أفضل اللاعبين في مركز في أوروبا.

على غرار مودريتش المنتقل من توتنهام والذي أضاف لوسط ملعب ريال مدريد الكثير، فمودريتش بنفس المواصفات تقريبًا في نظرته الرائعة للملعب.

يلعب بقدميه الاثنين ويلعب في كل مراكز الوسط، وكما قلت فمستوياته المتسقة تطمئن ريال مدريد، بدلاً من أن يضم لاعب بمبلغ فلكي أشبه بالمقامرة، وربما يفسد أجواء غرفة ملابس النادي.

مقارنة بين بوجبا وإريكسن في البريميرليج 18-19

