لماذا لم يهبط الاتحاد؟ رد قاسي على جمهور النصر!

النصر سبق الاتحاد وكان قريبًا من الهبوط

رد الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف بشكل قوي، على عدم هبوط نادي الاتحاد إلى دوري يلو خلال السنوات الماضي، بعد أن كان مهددًا بهذا الأمر موسم 2018-2019.

ووجه الإعلامي محمد الدويش سؤالًا عن سبب عدم هبوط نادي الاتحاد، بينما هبط النادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ورد عارف على الدويش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن السبب في بقاء الاتحاد هو مواجهة النصر وحقق الفوز عليه وبالتالي ضمن البقاء.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لأنه ببساطة قابل النصر، والسؤال لماذا لم يهبط النصر؟ لأنه ببساطة أكثر قابل الخليج".

وكان الاتحاد مهددًا بالهبوط، قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية في آخر 5 جولات، كانت على حساب الباطن ثم النصر ثم الاتفاق وأخيرًا الفتح بسداسية مقابل هدفين، ليضمن البقاء.

ومر نادي النصر بنفس الأزمة، ولكن في موسم 2015-2016، حتى تعادل أمام الخليج بالجولة 24 قبل نهاية بطولة الدوري بثلاث جولات.