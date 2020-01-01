لماذا لم يكمل بيل تدريبات ريال مدريد الصباحية؟

ما هي طبيعة إصابة بيل هذه المرة؟

غادر جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، تدريبات الفريق صباح اليوم، الأربعاء، في العاشرة والنصف مساءً بعد شعوره ببعض الآلام قبل لقاء ليفانتي في الدوري الإسباني.

بيل لم يسجل سوى 3 أهداف في 17 مباراة من بينها هدفين في الدوري الإسباني وآخر في كأس الملك.

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وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي أنّ بيل عانى من التهاب معوي أدى إلى تركه التدريبات مبكرًا بعد أن نصحه الطبيب بالحصول على قسط من الراحة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنه مرض بيل ليست خطيرًا ولن يغيب عن مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، كما سيكون جاهزًا لمباراتي مانشستر سيتي ثم الكلاسيكو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّه لا جديد في تدريبات البلانكوس، إذ استمر غياب ماريانو وماركو أسينسيو عن المجموعة بداعي الإصابة، ولكن لا يزال لاعب مايوركا السابق يخضع إلى تدريبات خاصة للعودة إلى الملاعب.

ورغم عدم وجود أي تقرير طبي حول إصابة ماريانو، إلا أنّه بعيد عن التدريبات الجماعية وغير معلوم موعد عودته.

ولم يستكمل بيل مواجهة سيلتا فيجو، إذ خرج في الشوط الثاني ليشارك فيرلاند ميندي بدلًا منه.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد فقد نقطتين في صراع المنافسة على الليجا مع برشلونة لكنّه لا يزال المتصدر بفارق نقطة واحدة.