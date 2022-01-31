لماذا لا يحب المصريون "الأفضل في العالم" محمد صلاح؟

الخامسة مساء، مقهى صغير بالاسكندرية، ولكن رغم ضآلة المساحة يتجمع العشرات، منهم الهارب من عمله لحجز مقعد، وآخر من على الباب يلمح فقط طرف الشاشة التي تذيع قمة مصر مع المغرب بأمم إفريقيا.

مشهد مشابه ولكن في ظروف مختلفة كان يوم مباراة كوت ديفوار أيضاً، تحدى المصريون العاصفة "هبة" وسوء الطقس، واكتظت المقاهي بالرواد لمساندة الفراعنة، ولكن ما لفت النظر في المناسبتين ليس قوة الإرادة وتحدي الصعاب لمشاهدة المباراة، ولكن ظهور، وبقوة، فئة من المشجعين التي تواجه مشكلة مع النجم محمد صلاح.

في المباراتين كان صلاح هو الحاسم، بالأولى سجل ركلة الترجيح الأخيرة التي ضمنت فوز الفراعنة، وفي الثانية سجل وصنع هدفي الانتصار على أسود الأطلس، ولكن كل ذلك لم يشفع لمجموعة ليست قليلة لتبدي عدم رضاها، واختلافها مع ملك ليفربول المصري.

قد يكون مفهوماً أن تكون مصرياً ولكن عانيت من لدغات صلاح إذا كنت مشجعاً لآرسنال، تشيلسي، إنتر، أو العديد من كبار أوروبا الذين جلدهم المصري بأهدافه مع ليفربول، ولكن الاختلاف معه بقميص مصر؟!

"يا عم خلصنا، أنت فاكر نفسك في ليفربول"، "والله ما يستاهل الشارة دي، عمرو السولية برقبته"، "معندوش غير اللعبة دي، حافظ مش فاهم"، "بطل أنانية وألعب مع بقية اللعيبة، مش عشان بتلعب في ليفربول يعني".

تلك عينة عشوائية من الحاضرين لمشاهدة المباراة، وإن كان كل هؤلاء تناسوا ما اعتبروها سلبيات لصلاح عند تسجيله الهدف الأول ضد المغرب، ومن انتقده للاحتفاظ بالكرة احتفل كالمجنون لحظة صناعته للهدف الثاني!

تهدىء الأعصاب ويمكن التحدث بعقلانية مع هؤلاء، أطرح السؤال، لماذا لا تحب صلاح، أو بمعنى أصح، لماذا لا تشجع صلاح مع مصر؟ جواب أول تلقائي من شخص عابر "لأنه لم يلعب للأهلي" كان البداية لمجموعة من الأسباب المتنوعة.

عمر برر غضبه وعدم رضاه عن نجم ليفربول لأنه لا يؤدي مع منتخب بلاده بنفس الحماسة التي يظهرها مع ناديه: "أنظر كيف يسحب قدمه، لا يحاول الالتحام وخايف من الإصابة، حكيمي نفس الموقف، نجوم كلهم بيلعبوا مع المنتخب تقضية واجب".

ولكن صلاح الذي ساهم في 62% من أهداف مصر في أمم إفريقيا منذ ظهوره الأول بها مع بلاده في 2017 يحق له فعل ذلك من وجهة نظر عمر أيضاً: "نجم كبير ويملك عقوداً ضخمة في أوروبا والعالم، حقه يخاف على نفسه في بطولة بتتلعب في ملاعب سيئة".