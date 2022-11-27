لماذا لا تُذاع مباريات المغرب في كأس العالم 2022 على بي إن المفتوحة؟

لماذا لا يتم نقل مباريات المغرب في كأس العالم عبر بي المفتوحة مجانًا؟

قررت شبكة قنوات بي إن الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2022 في قطر نقل 22 مباراة في المونديال بصورة مجانية عبر القناة المفتوحة.

الشبكة أصدرت البيان قبل أيام من بداية كأس العالم دون تحديد هذه المباريات، لكن مصادر أكدت أنّ مباريات المنتخبات العربية ستكون مجانية كما حدث في مونديال روسيا 2018.

ورغم نقل مباريات قطر وتونس والسعودية بصورة مجانية عبر القناة المفتوحة، لكن لم يتم إذاعة أي مباراة للمغرب عبر بي إن المفتوحة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على سبب عدم عرض مباريات المغرب ضد كرواتيا وبلجيكا بصورة مفتوحة على بي إن.

ما سبب عدم إذاعة مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بصورة مجانية؟

بحسب مصادر داخل قنوات بي إن سبورت، فإنّ الجانب المغربي هو من رفض عرض مبارياته عبر القناة المفتوحة.

وأوضح المصدر أنّ هناك سببان لهذا القرار، الأول يتعلق بالجوانب التسويقية المرتبطة بأسود الأطلس.

السبب الثاني يعود إلى حصول المغرب على حقوق بث مبارياتها عبر التلفزيون المحلي، وبالتالي فلا داعي لإذاعته مجانًا عبر بي إن، إذ يستطيع سكان المغرب مشاهدة المباراة من بلدهم دون مقابل.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المغرب في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - بلجيكا 14:00 المغرب، 16:000 قطر والسعودية beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max الثمامة

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: