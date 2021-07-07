لماذا قرر كيليني المزاح مع ألبا قبل ركلات الترجيح في اليورو؟

التفاصيل الكاملة التي حدثت أثناء اللقطة الطريفة بين كيليني وألبا قائدي إيطاليا وإسبانيا قبل ركلات الترجيح في نصف النهائي.

بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا بالتعادل 1-1، كان لا بد أن يلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية، إلى هنا والأمور طبيعية.

لكن ما لم يكن طبيعيًا هو تصرف جورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا مع جوردي ألبا قائد إسبانيا أثناء إجراء قرعة ركلات الترجيح، والذي جذب أنظار الجميع، حيث ليس من المعتاد أن يتصرف كيليني الجاد دومًا بتلك الطريقة الطريفة.

ماذا حدث بين كيليني وألبا؟

منذ اللحظة الأولى لنهاية المباراة، أظهر كيليني الثقة بالنفس، والهدوء، والرغبة في المزاح في واحدة من أكثر اللحظات توترًا في المواجهة.

وبدأ كيليني المزاح مع الألماني فيليكس بريش حكم المباراة بإمساك العملة المعدنية قبل إجراء القرعة، ثم لم يتوقف عن الابتسام، وتوجيه الحديث ضاحكًا إلى جوردي ألبا، لينتهي به المطاف محتضنًا قائد إسبانيا.

ما الذي تسبب في تلك اللقطة؟

حسب اللوائح، يتم تقسيم قرعة ركلات الترجيح إلى قسمين، الأول لاختيار المرمى الذي سيتم التسديد عليه، والثاني لتحديد الفريق الأول الذي سيقوم بالتسديد.

صحيفة "ماركا" أكدت أنه أثناء القرعة الأولى، لم يختر كيليني أو ألبا أيًا من وجهي العملة، وفي هذه الحالة يقرر الحكم أي جانب من العملة لتوزيع الركلات على جانب أو آخر.

وظن جوردي ألبا أنه فاز في تلك القرعة، لكن كيليني، الذي لم يبد متشككًا على الإطلاق، أوضح أنه كان يختار مرماه خلف المشجعين الإيطاليين، وهو ما أكده الحكم بعد ثوانٍ قليلة.

#ITAESP Giorgio Chiellini, avant une séance de tirs au but pour une place en finale de l'#EURO2020...



Normal quoi 😂🤣😂 pic.twitter.com/yINDrtMJCc — EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) July 6, 2021

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