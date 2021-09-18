لماذا فسخ الأهلي عقد باولينيو؟ القصة الكاملة

موقع جول يكشف عن سبب فسخ عقد الأهلي مع لاعبه البرازيلي باولينيو، بالرغم من انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية...

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة ماجد النفيعي فسخ تعاقدها مع لاعبها المحترف البرازيلي باولينيو، بالتراضي بعد التواصل مع اللاعب.

ومن جانبها قدمت إدارة الراقي، الشكر للاعب صاحب الـ 33 عامًا، على جهوده في الفترة القصيرة التي قضاها داخل قلعة الكؤوس، وتمنت له التوفيق في رحلته القادمة.

رئيس الأهلي في رسالة للجماهير: راعوا ظروف النادي وديونه، واصبروا

وحاولت إدارة الأهلي توفير كافة ظروف النجاح للاعب البرازيلي، ورد باولينيو على إدارة الراقي بكل احترافية ولكن ظروفه كانت أقوى، ليقرر اللاعب بنفسه فسخ العقد.

وسنكتشف معًا في التقرير التالي من موقع جول، أسباب فسخ عقد باولينيو مع الأهلي.

ما سبب فسخ الأهلي عقد باولينيو؟

في بيان الأهلي، الذي نشره عبره حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن اللاعب تعرض مؤخرًا لظروف شخصية، أثرت على مستواه الفني في المباريات والتدريبات.

وشدد بيان الفريق السعودي، على أن باولينيو أبدى عدم قدرته على تقديم الإضافة المنتظرة منه تجاه الفريق وجمهوره، بسبب الظروف التي يمر بها وسببت تشتت ذهني له.

رسميًا 🚨



الأهلي يُنهي التعاقد مع البرازيلي باولينيو بالتراضي. ❌



رحيل باولينيو جاء بالاتفاق مع إدارة الراقي. ✅ pic.twitter.com/xk6Nyy12Mm — موقع جول السعودي (@GoalSA) September 18, 2021

وبحسب التقارير الصحفية، فإن سبب فسخ عقد الأهلي مع اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، هو تعرض منزله في البرازيل لحريق ضخم، بالإضافة إلى مرض والدته، مما جعله يفقد تركيزه ويريد العودة إلى بلده للبقاء بجوار عائلته.

ولكن خرجت بعض المصادر المقربة من اللاعب، والتي تؤكد أن سوء المعاملة هي التي كانت السبب وراء فسخ عقده، إذ أكدت المصادر أن إدارة الأهلي قد وعدت باولينيو بالحصول على أموال بعد التوقيع، وسيارة ومنزله له في جدة، ولكن الإدارة لم تف بوعودها مما أغضب اللاعب البرازيلي خاصة أنه انتظر كثيرًأ، وقرر الرحيل.

متى انضم باولينيو إلى الأهلي؟

لاعب برشلونة السابق، انضم إلى صفوف الراقي في نهاية يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي جوانزهو الصيني، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، وبحسب التقارير الصحفية فإن اللاعب البرازيلي كان سيحصل على 9 ملايين دولار في تلك الفترة.

وشارك باولينيو مع الأهلي منذ وصوله في أربع مباريات، آخرهم كان بالأمس أمام الفتح بالدوري السعودي، وسجل في الأربع مباريات هدفين، كما ارتدى شارة القيادة في ثلاث مباريات.

هدف باولينيو الأول، كان في شباك الحزم بالجولة الثانية من الدوري، بينما كان هدفه الثاني في شباك التعاون بالجولة الرابعة.

كم عدد أجانب الأهلي بعد رحيل باولينيو؟

تنص قواعد الدوري السعودي، على أن يمتلك كل فريق في صفوفه 7 لاعبين على الأكثر من الأجانب، وكان الأهلي مع مطلع الموسم الحالي وصل عدد اللاعبين الأجانب فيها إلى 7 لاعبين بالفعل.

والآن بعد رحيل باولينيو، أصبح عدد الأجانب في قائمة الراقي ستة، وهم على النحو التالي; دانكلير بيريرا، فيليب براداريتش، إزجيان أليوسكي، الحسن نداو، ليوبومير فييسا، بالإضافة إلى هداف الفريق التاريخي عمر السومة.

ما هو تعليق رئيس الأهلي على فسخ عقد باولينيو؟

وبعد قرار الأهلي بفسخ العقد، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، موجة غضب من جمهور الراقي، بسبب فسخ التعاقد مع لاعب بحجم باولينيو، وطلبوا من الإدارة الحفاظ على اللاعب.

أستغرب ردة الفعل الرافضة لإنهاء التعاقد !!

هل مطلوب من النادي ان يدفع راتب شهري يزيد عن مليون ريال للاعب لا يريد أن يلعب سواءاً كان صادق في عذره او لديه أسباب اخرى !

لن يبقى في الأهلي اي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره محلي أو أجنبي والأيام كفيلة بإثبات ذلك . — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) September 18, 2021

وخرج ماجد النفيعي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، ليرد على تلك الانتقادات، وشدد في رسالته، أنه لن يبقى في الأهلي اي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره محلي أو أجنبي.

اللاعب المحترف اللي يقول لناديه ما أبي أكمل (بدون سبب منطقي) وتحاول معه ادارة النادي كثيراً بدون فائدة وتلمس عدم رغبة اللاعب في الإستمرار من خلال آداءه داخل الملعب وهي تعلم أنه يستطيع أن يُعطي أكثر فخزينة النادي اولى من راتب عالي بدون فائدة ..

النادي أهم من أي لاعب .. — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) September 18, 2021

كما أشار النفيعي إلى أن اللاعب يحصل على راتب شهري يزيد عن مليون ريال سعودي ولا يريد اللعب، كما كشف أن اللاعب طلب عدم الاستمرار دون سبب منطقي بالرغم من محاولات الإدارة معه.