"لماذا غاب هالاند".. جوارديولا يكشف السبب لكنه في حيرة!

متى تعود آلة بيب المدمرة؟

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سبب استبعاد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم وهداف فريقه من مباراة لوتون تاون ضمن الجولة 16 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

السيتي استطاع أن يحول تأخره بهدف إلى فوز على لوتون، بفضل ثنائية برناردو سيلفا وجاك جريليش، في مباراة لم تكن سهلة على الفريق السماوي.

واستعاد السيتي ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه منذ 4 جولات (3 تعادلات وخسارة وحيدة)، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 4 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الغريب، أن الفوز تحقق في غياب مهاجم السيتي وهدافه المميز إيرلينج هالاند، لكن لماذا من الأساس غاب النرويجي عن التشكيلة الأساسية؟

جوارديولا تحدث بصراحة عن سبب غياب هالاند وأكد أنه يتعلق بحالته الطبية، حيث نقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، تصريحات للمدرب الإسباني قال فيها: "هالاند لم يستطيع اللعب اليوم لأنه مُصاب".

وأضاف بيب: "هالاند تعرض لإجهاد عضلي خلال المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا، وشعر بآلام بعد انتهاء اللقاء، لذلك هو ليس معنا اليوم".

وتابع مدرب السيتي: "موعد عودته؟ "لا أعرف الوقت المُحدد أو حتى مدة غيابه عن المباريات.. سنقيم الوضع يوميا. وسنرى ما سيحدث".

يذكر أن هالاند يحتل صدارة هدافي البريميرليج بـ14 هدفا وأقرب ملاحقيه هو محمد صلاح بـ10 أهداف، لكنه فشل في هز الشباك، خلال مواجهتي توتنهام وأستون فيلا، الأخيرتين.