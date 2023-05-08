"لماذا علينا أن نخاف منهم؟!" .. برناردو سيلفا يتحدى ريال مدريد!

أكد برناردو سيلفا نجم وسط ملعب مانشستر سيتي على احترامه الكبير لريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال سيلفا في تصريحات نقلتها "مانشستر إيفينينج نيوز"٠: "لدينا الكثير من الاحترام لهم على كافة المستويات بكل تأكيد، لكن لماذا قد نخاف منهم، نحن لا نخشاهم أبدًا".
وأضاف: "لماذا علينا أن نخاف منهم، سنحاول أن نبقي على المستويات التي قدمناها خلال آخر شهرين وسندخل المباراة بثقة كبيرة للفوز عليهم".
وأكمل عن مواجهة الموسم الماضي: "نعلم إنهم حققوا الفوز في الموسم الماضي ونالوا البطولة، لكن الأمر لا علاقة له بالشعار على القميص، لكن باللاعبين على أرض الملعب".
جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز في مواجهة الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي بإجمالي 6-5 في مجموع المباراتين.
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