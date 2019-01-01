لماذا طالب الفيفا نادي الهلال بإرسال قائمة مونديال الأندية؟

الهلال نجح السبت الماضي في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

تناقلت تقارير صحفية محلية أنباءً عن رفع إدارة نادي الهلال السعودي قائمة الفريق لبطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة، مطلع ديسمبر المُقبل.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حالة كبيرة من اللغط حول تقديم الزعيم لقائمة الفريق قبل حسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم للأندية.

ويأتي موقف إدارة الأزرق بناءً على طلب الفيفا ليس من الزعيم فقط، وإنما هذا الطلب كان لكلا ناديي الهلال وأراوا ريدز من أجل تقديم قائمة أولية للاعبيهم المشاركين في كأس العالم للأندية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم طالب كلا الفريقين عقب تواجدهما في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بهدف الفحص المبكر للأسماء والمعلومات الخاصة باللاعبين.

الهلال نجح السبت الماضي في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان مجددًا في موقعة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد نادي أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.

نواف العابد : أتمنى أن تكون عودتي للأخضر فأل خير ومواجهة أوزباكستان صعبة

يُذكر أن قطر تستضيف بطولة كأس العالم للأندية منذ يوم 11 ديسمبر المُقبل، حتى يوم 22 من نفس الشهر.