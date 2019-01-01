لماذا خرج كورتوا بين شوطي لقاء كلوب بروج؟

تفاصيل جديدة في السبب وراء تغيير كورتوا أمام كلوب بروج

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية النقاب عن السبب وراء مغادرة تيبو كورتوا لقاء كلوب بروج بين الشوطين في دوري أبطال أوروبا.

كورتوا خرج بين شوطي اللقاء رفقة ناتشو فيرنانديز الذي عانى من إصابة قد تبعده لأكثر من شهرين عن الفريق الملكي.

وذكرت القناة السادسة الإسبانية في تقرير لها أنّ كورتوا عانى من فيروس في المعدة مما جعله يتقيأ في غرفة خلع الملابس.

وأوضحت أنّ زين الدين زيدان قرر تغيير الحارس للاطمئنان على صحته وطلب منه العودة إلى المنزل والحصول على قسط من الراحة.

ولم يشاهد البلجيكي اللقاء من غرفة خلع الملابس وإنما عاد إلى منزله بين الشوطين مباشرة.

وكان كورتوا قد ظهر بشكل سيئ للغاية حين سجل كلوب بروج هدفيه في الشوط الأول.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ليقدم ريال مدريد أسوأ بداية له في تاريخ دوري أبطال أوروبا محققًا نقطة واحدة في مباراتين.