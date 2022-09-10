لماذا توقفت مباراة برشلونة وقادش في الدقيقة 82؟

المباراة توقفت في الدقيقة 82

توقفت مباراة برشلونة ضد فريق قادش في الدقيقة 82، وجاء ذلك بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد الجماهير المتواجدة في المدرجات.

حيث يقام اللقاء على ملعب فريق قادش "رامون دي كارنازا" ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت المباراة تسير على ما يرام بتقدم برشلونة بثنائية دون رد، حتى أن توقفت في الدقيقة 82 بعد صيحات مستمرة من الجماهير بسبب الأزمة التي تعرض لها أحد أنصار فريق قادش.

وبالتالي توقفت المباراة وظل اللاعبين داخل أرض الملعب في حالة انتظار لما سوف يحدث، وبحسب ما ورد من قنوات "beIN SPORTS" فإن حارس مرمى فريق قادش جيريمياس ليديسما قد نقل جهاز "إزالة رجفان القلب" للمدرجات حيث يتم إعطاء الرعاية الطبية للمناصر المصاب.

ووقف لاعبي برشلونة وقادش في أرض الملعب ينظرون تجاه المدرج الذي حدث فيه أزمة المشجع، الذي يتواجد في الجانب الأيمن خلف مرمى حارس قادش.

وبعدها بدقائق دخل لاعبي برشلونة وقادش لغرف خلع الملابس لحين اتخاذ القرار في استكمال اللقاء أو عدمه.

وفي النهاية تم الاستقرار على عودة اللاعبين إلى أرض الملعب واستكمال المباراة بصورة طبيعية.